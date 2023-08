VIDEO ⟩ Inimeste hinnang peaministri skandaalile: ebanormaalne, halb, piinlik, kahjuks liiga igapäevane!

«See on ebanormaalne, väga ebanormaalne. Mina arvan küll, et ta peaks tagasi astuma. Meil oleks absoluutselt uut koalitsiooni vaja, ma ei oska öelda, kes selle moodustama peaksid, aga kindlasti mitte Kaja Kallase juhtimisel,» leidis Evelin.

Madis, kes küll leidis, et skandaal on iseenesest halb, arvas, et valitsusjuhi kohalt Kallas lahkuma ei peaks. «See skandaal on väga halb. Kui sinu abikaasa ettevõte teeb äri Venemaaga, siis see ei ole hea peaministri mainele. Ma ei oska öelda, mida peaminister edasi tegema peaks, aga ma pigem pooldan seda, et ta oma ametis jätkaks. Uusi valimisi ei ole hetkel vaja.»