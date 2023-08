KÜSITLUS ⟩ 57 protsendi inimeste arvates peaks Kaja Kallas tagasi astuma

Kolmapäeva õhtul tuli avalikuks, et peaministri abikaasa Arvo Halliku osalusega logistikaettevõte on pärast Ukraina sõja puhkemist jätkanud vedusid Venemaale, mistõttu uuris Ühiskonnauuringute Instituut inimestelt, kuidas peaks peaminister sellises olukorras käituma.

Vastajatele esitati küsimus: «Kuidas peaks teie arvates peaminister Kaja Kallas käituma seoses viimastel päevadel ilmunud uudistega, et tema abikaasaga seotud transpordiettevõte on jätkanud vedusid Venemaale pärast Ukraina sõja algust?»

57 protsenti vastajatest ütles, et Kallas peaks tagasi astuma, 31 protsenti leidis, et Kallas peaks andma selgitusi, aga võiks oma ametikohal jätkata. Vastajatest 7 protsenti arvas, et Kallas ei peaks midagi tegema ning 5 protsenti ei osanud sellele küsimusele vastata.