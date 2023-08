Martin Helme peaministri abikaasa taandumisest: Kremlile on juba kasulik oldud

«See on küll liiga hilja, liiga vähe! Ilmselgelt on tegemist katsega kriisi kuidagi ohjata, oma küünilisusega teeb aga asju ju hullemaks,» leiab Helme.

«Kõigepealt tehakse Ukraina sõja ajal salaja Putini Venemaaga äri ja teenitakse miljoneid. Siis jäädakse vahele ja hakatakse kõige kohta valetama. Siis lubatakse, et paljastuse tõttu nagunii lõppev äri (mida eri juttude põhjal tegelikult polnud või teiste juttude põhjal poolteist aastat kasvava mahuga lõpetati ja kolmandate juttude järgi ei teatudki, et aetakse) lõpetatakse septembris. No ja siis see suletud äriosalus müüakse ettevõttele endale maha, võttes ettevõttest veelkord priske summa välja,» kirjutas Helme.