Eksperdid skandaalist: peaministrina jätkamine saab olema olema vaevaline kannatamine

Kolmapäeval puhkes skandaal, kui sai avalikuks, et Kallase abikaasa osalusega ettevõte Stark Logistics ei ole poolteist aastat pärast Venemaa täiemahulist kallaletungi Ukrainale lõpetanud oma äritegevust Venemaal. Peaministrit süüdistati, et ta pole kasutanud võimalust anda arusaadavaid selgitusi ja tema väited on vastuolulised. Vastustest kõrvalehiilimist heideti ette ka tema abikaasale.

Suhtekorraldaja Meelis Kubitsa arvates olnuksid peaministri jõuline moraalne hinnang toimunule ja vabandus päästerõngad, mis oleks avalikkust rahustanud. «Meenutagem, et Mart Laaril läks nn püssiskandaali ajal selleks nädalake, aga see tuli ja omal moel isegi töötas. Ka siis anti Laarile palju andeks ainult seetõttu, et võimule ei tuleks Savisaar. Viimane muuseas tuligi, aga ilma maailmalõputa,» sõnas ta ja lisas, et võimuvahetus ongi demokraatia.