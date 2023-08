Isamaa valis uued aseesimehed ja peasekretäri

«Minu sügav tänu ja kummardus Priit Sibulale, kes pidas Isamaa peasekretäri ametit viimased kuus aastat ja aitas oma väsimatu tööga erakonna läbi mitmest keerulisest perioodist. Olen tänulik ka Andresele, kes oli valmis selle ameti üle võtma. Tööd on teha palju, sest Isamaa on positiivseks alternatiiviks praeguse valitsuse aetavale vasakliberaalsele poliitikale ja paljuski on just peasekretäri ülesanne koostöös meie piirkondlike organisatsioonidega levitada seda sõnumit üle Eesti,» kommenteeris uue peasekretäri nimetamist Urmas Reinsalu.

«Olen viimastel nädalatel suhelnud aktiivselt ka Priiduga ja mul on hea meel tõdeda, et erakond on organisatoorselt heas seisus. Loorberitele puhkama jäämist ei saa me aga endale lubada, sest juba järgmisel aastal ootavad ees Euroopa Parlamendi valimised ning järgnevad kohalike omavalitsuste valimised 2025. aastal. Nende kampaaniate ja valimisnimekirjade ettevalmistamine on peasekretäri üks suuremaid kohustusi ning sellist teadmis- ja oskuspagasit, nagu on ette näidata Isamaal, pole ühelgi teisel erakonnal. Muidugi suhtleme aktiivselt ka teiste Eesti erakondadega, et leida lahendus meie praegusele valitsuskriisile,» ütles Metsoja.