ISAMAA VOLIKOGU AVALDUS ⟩ Kaja Kallas peab tagasi astuma

Isamaa volikogu avaldus

Eesti on üle pooleteise aasta olnud Ukraina toetajate esirinnas. Juba enne täiemahulise sõja algust varustasime me Ukrainat relvastuse ja varustusega, mis on aidanud Ukrainal esmalt vabana püsida ning nüüd asuda vasturünnakule. Me peame olema oma uhked oma panuse üle vapra rahva vabadusvõitlusesse.

Neil päevil peame aga sirge selja asemel suhtlema ukrainlastega silmad maas. Eesti riigi kõige kõrgemal esindajal, vabariigi peaministril, oli kiivalt varjatud saladus. Tema abikaasa osalusega ettevõte on vedanud läbi sõja Venemaale kaupa, mis nüüdseks sanktsioonide all, ja teinud nii endale kui oma äripartneritele miljonitesse, isegi kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvat käivet. Enamgi veel, peaminister ise panustas rahaliselt oma abikaasa firmasse ja oli seeläbi kasusaaja amoraalses äritegevuses.

Kaja Kallase Vene vedude skandaal on Eesti meedias peamiseks teemaks juba neljandat päeva. Peaministril oli aega selle ilmsikstulekuks valmistuda palju kauem. Ometi pole ta seniseni suutnud avalikkusele jagada ammendavaid selgitusi ega teha ka kõige lihtsamat žesti – vabandada. Selle asemel suhtleb ta Eesti inimestega kõrgil toonil, ajakirjanike eest kõnnib minema või keeldub kaamerate ette ilmumisest.

Peaminister on saanud topeltmoraali musternäidiseks. Ta on viimaste päevadega selgelt näidanud, et nõudmised ja reeglid, mille on ta peaministrina esitanud Eesti ettevõtetele – vastuvõetamatu on igasugune äritegevus Venemaal – ei kehti tema enda pereliikmetele. See silmakirjalikkus ei jäta talle valikuvabadust.

Eesti valitsusjuht peab olema mitte ainult riigi esindusfiguur, vaid ka Ukraina toetamise eestkõneleja laias maailmas. Praegune skandaal on andnud tema mainele hoobi, mis vähendab Eesti tõsiseltvõetavust meie liitlaste seas. Peaministril on kohustus võtta poliitiline vastutus. Isamaa nõuab Kaja Kallase tagasiastumist.