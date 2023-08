KESKPÄEVATUND ⟩ Marek Strandberg: leib Kaja Kallase laual on osaliselt teenitud verise rahaga

Hõbemägi märkis, et Kaja Kallas on olnud alates täiemahulise Ukraina sõja algusest kõige häälekam Venemaaga äri tegemise vastane ja võidelnud välja sõjaprintsessi hüüdnime.

«Paraku toimus tema kodus see, et tema abikaasa ärisidemed Venemaaga jätkusid. Kindlasti selgub selle loo kohta veel detaile, kuid parandamatu kahju on peaministri mainele juba praegu tekitatud,» lausus Hõbemägi.

Meeritsa sõnul üritati alguses jätta muljet, et Eesti firma Metaprint pakib Venemaal oma tegevust kokku ja veoautod käivad Venemaalt jääke ära toomas.

«Siis selgus, et rohkem on pigem Venemaale asju viidud. On leitud skeem, kuidas toodete Venemaale viimise keelust üle saada. Räägitakse 30 miljoni euro suurusest müügist. Metaprint on öelnud, et nad ei saa miljardi rubla ehk 10 miljoni euro suurust krediiti Venemaale maha jätta. Samas on kummaline, kuidas pagan nad on suutnud nii palju võlgu müüa, kui Venemaal käib asi enamasti nii, et raha ette ja alles siis tuleb kaup,» rääkis Meerits.

Strandberg nentis, et tegelikkuses on Kaja Kallase kodus laual leib, mis on teenitud osaliselt verise rahaga.

«Mis oli abikaasale antud äkilise laenu põhjus? Tõenäoliselt oli asi selles, et pangad ei anna mingite tegevuste rahastamiseks laenu. Ju siis oli rahapuudus nii suur,» lausus Strandberg.