KIRI RIIGIKOGULE ⟩ Stark Logistics teatas, et ei võta osa erikomisjonidest

«Eesti riik on väljastanud sel aastal veolube Venemaa suunal 309 ettevõttele, kes seaduslikult vedusid ning veetavaid kaupe ning vastaspooli deklareerides seda tööd on teinud. Mittesanktsioneeritud kaupade vedu sellisel viisil on seaduspärane - sealjuures võib arvata, et nii aidatakse ka paljusid neid Eesti ettevõtteid, kes pole siiani saanud Venemaalt lahkuda - sest ei lasta, varade müügiks ei anta lube või takistatakse lahkumist muude administratiivmeetmetega, represseeritakse töötajaid või ohustatakse lausa ettevõtjaid ja nende peresid,» kirjutas Kraag komisjoni liikmetele.

«Seda on kinnitanud tänaseks kõik pädevad asutused, et Stark Logistics AS ei ole vedanud sanktsioneeritud kaupu või rikkunud sellega seoses mingeid seadusi,» sedastas Kraag.

Kraagi sõnul on nad ettevõttena uskunud viimased 16 kuud, et ajavad Eesti ettevõtjat aidates õiget asja: «Me ei osanud hinnata, et paljudele Eestimaalastele paistab see teisiti meie endise kolleegi Arvo Halliku peresuhete tõttu. Täna me mõistame seda ja tegutseme selles suunas, et need veod oma autodega lõpetada.»

«Vabandame omalt poolt, et oleme põhjustanud sellise segaduse. Meie äri nagu logistika- ja transpordiäri ikka, on väga selge, lihtne, läbipaistev ja sirgjooneline,» lisas ta.