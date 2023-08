Mart Helme: seaduse järgi on peaministril kohustus parlamendi komisjoni ette ilmuda

«Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi 22 kohaselt on parlamendi komisjonil õigus nõuda valitsuselt oma tööks vajalikke andmeid ning nõuda ministri, sealhulgas peaministri, osalemist komisjoni istungil valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks. Kutsutu on kohustatud ilmuma, andma selgitusi ja vastama küsimustele,» selgitas Helme.

«Seadus ei anna peaministrile õigust hakata omavoliliselt hindama, kas komisjon ikka võib kutsuda teda istungile aru andma või mitte. Teisisõnu, Kaja Kallasel ei ole siin midagi vaielda või kaubelda. Eesti on parlamentaarne riik, kus valitsus allub parlamendile, mitte vastupidi. Antud juhul on tegemist parlamentaarse võimu räige torpedeerimisega. Jätkatakse sama mustrit, mida Reformierakonna koalitsioon alustas kevadel opositsioonist üle sõites. Nüüd näeme, kuidas seaduserikkumist laiendatakse komisjonide ette mitteilmumisega.»

Helme sõnul on vältimatult vajalik, et Kallase käitumise suhtes võtaksid selge seisukoha õiguskantsler, president ning riigikogu teiste fraktsioonide ja komisjonide esimehed.

«Vastasel korral ei saa enam rääkida võimude lahususest, vaid sellest, et meid juhib Eesti põhiseaduslikke printsiipe räigelt jalge alla tallav režiim,» ütles Helme.

Eelmise nädala kolmapäeval tuli avalikuks, et peaministri abikaasa Arvo Halliku osalusega logistikaettevõte on pärast Ukraina sõja puhkemist jätkanud vedusid Venemaale. Hallik teatas reedel, et müüb skandaali tõttu oma osaluse Venemaaga äri ajavas ettevõttes Stark Logistics ja taandub firmast.