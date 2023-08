Seeder tahab viia Kallase küsimuse riigikogu vanematekogu ette

Ta selgitas, et riigikogu istungjärkude vahelisel ajal toimub parlamendi töökorraldus peamiselt läbi komisjonide. «Nüüdseks on peaminister keeldunud juba mitme komisjoni ette ilmumisest,» nentis Seeder.

«Olukord on erakordselt tõsine. Viimasel nädalal on Eesti avalikkust raputanud uudised, mis puudutavad peaministri perekonnaga seotud äritegevust Venemaal. Tegu on erakordselt tõsiste väidete ja süüdistustega, mis vajavad viivitamata vastuseid ja ammendavaid selgitusi asjaosaliste, sealjuures kontserniga seotud ettevõttele suure summa raha laenanud peaministri poolt,» rõhutas Seeder.

«Peaministri senised otsused enda käitumisega põhjustatud skandaalis on olnud vastutustundetud ja vastuvõetamatud. Et peaminister kui täitevvõimu esindaja keeldub tulemast selgitusi andma seadusandja ehk riigikogu komisjonide ette, on iseseisvuse taastanud Eesti ajaloos pretsedenditu samm,» kirjutas Seeder.

Kallas aastal 2019: valitsuse liikmed peavad riigikogule aru andma

Seeder tsiteeris president Alar Karist, et valitsuspoliitikute töö on ka vastata küsimustele, kui need kerkivad ning teha seda riigikogu komisjoni ees sõltumata sellest, kas komisjoni juhib opositsiooni või koalitsiooni esindaja, ning tuleb ka vastata ebameeldivatele küsimustele.

Seeder tõi riigikogu juhatusele välja ka Kallase enda sõnad 2019. aastal: «Õigusriigis on võimud omavahel lahutatud, see tähendab muu hulgas ka seda, et täidesaatev võim ehk valitsus peab alluma riigikogule ehk seadusandlikule võimule, mis on valitud rahva poolt. Viimne kui üks valitsuse liige, isegi kui ta on valijate häältega eelnevalt parlamenti valitud, on kinnitatud valitsusse parlamendi poolt. Sellest tuleneb elementaarne nõue: valitsuse liikmed peavad riigikogule aru andma ning lähtuma oma tegevuses nendest reeglitest, mis seadusandja on kehtestanud.»

«Peaministri keeldumine koostööst riigikogu komisjonidega ja sellisel kujul obstruktsiooni rakendamine, millega takistatakse parlamentaarset järelvalvet, viib Eesti lisaks ülikeerulisele olukorrale veel ka põhiseaduslikku kriisi,» hoiatas Seeder.