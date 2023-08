Kas peaminister Kallasel üldse on voli lükata erikomisjoni kutse tagasi?

Kuidas suhtuda sellesse, et peaminister Kaja Kallas (RE) on kahel korral keeldunud riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungile kohale minemast? Õiguskantsleri büroo kinnitusel on mõne komisjoni kutse lausa siduv ning komisjoni ette tulemata jätmist saab isegi trahviga karistada.