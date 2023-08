Teadmine Venemaa-äri seostest ei takistanud Kaja Kallasel abikaasale hiigellaenu andmast

Valitsuse fotodelt näeb, et Kallasele tehti Metaprindi tegevuse kohta slaidiesitlus. Ühel slaidil seisab ka suures kirjas, kus ettevõte peamiselt äri ajab: Hollandis ja Venemaal Peterburis. Krimeltel oli suurim turg enne sõda Venemaal. 10. maist 2022 kannab Krimelte nime Wolf Group OÜ. Ettevõtte kodulehe järgi on neil siiani Moskvas tootmisüksus.

Kuna sel ajal oli sõjaoht juba selgelt õhus, ütleb loogika, et peaministrile pidi vähemalt meelde jääma, et tema abikaasa äriga mitmel viisil seotud ettevõtted just Venemaal äri ajavad.