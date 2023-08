Peaminister ja skandaalsed ettevõtted keeldusid riigikogu komisjonis osalemast

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Mart Helme (EKRE) ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) saatsid Kallasele, maksu- ja tolliameti peadirektorile Raigo Uukkivile ning hiljuti skandaali sattunud ettevõtetele Stark Logistics ja Metaprint kutse osaleda 29. augustil nende kahe komisjoni ühisistungil. Eilses vastuskirjas teatas Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag, et ettevõtte esindaja istungile ei tule. Veidi aega hiljem andis ka Kallas meediaväljaannetele teada, et tema ei plaani samuti istungil osaleda.

Peaministri abikaasa Arvo Halliku osalusel Eesti ja Venemaa vahel kaubaveoga tegelenud Stark Logisticsi tegevjuhi Kraagi vastuses Reinsalu ja Helme kutsele seisab: «Uskusime, et lisaks seaduslikkusele ajame õiget asja, aitame äripartneril ära tuua oma raha ja toome Eestile kasu. Me oleme kõik ära rääkinud, mis meile teada on, ning meie roll selle teema avalikus keskustelus on ammendunud. Valeväiteid kummutame selleks Eestis ette nähtud õiguskaitse vahenditega.» Postimehe andmetel ei lähe komisjoni kohale ka AS Metaprint juht Martti Lemendik.