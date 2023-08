Päevalehtede juhtkirjad: peaminister õõnestab demokraatiat

Postimees märgib juhtkirjas «Kriisi uus faas», et peaminister on teatanud avalikkusele, et tema tihe ajakava ei võimalda ühendkomisjoni koosolekule tulla. «Kuid mis võiks olla olulisem praeguse skandaali otsustavast lõpetamisest ammendavate vastustega?».

Postimees nendib, et paraku ei ütle põhiseadus ega ka ükski alam seadus sellise unikaalse olukorra kohta mitte midagi. «Praegust olukorda hinnates on tõenäoline, et me liigume usalduskriisist parlamentaarse kriisi poole,» leiab leht.

«Paraku pole erikomisjonide käsutuses ühtegi õiguslikku survevahendit, mille abil peaministrit komisjonide koosolekule tuua. see poleks võimalik isegi siis, kui tegemist oleks parlamendi volituste alusel moodustatud uurimiskomisjonidega,» tõdes Postimees.

Lehe hinnangul loodab Reformierakonna tagatuba oponentide väsimisele ja teema mahakäimisele.

Eesti Päevaleht püstitab juhtkirjas «Peaminister õõnestab demokraatiat» küsimuse, kas peaminister Kaja Kallas on end Eesti õigussüsteemist lahti sidunud?

Leht leiab, et kindlasti on riigikogu komisjonidel õigus peaministri osalemist nõuda ja seda riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel, kuid selle eiramise eest pole karistust ette nähtud.

«Praeguses skandaalis käitub Kallas nagu need poliitikud, kelle valitsusest eemal hoidmiseks andsid paljud valijad Reformierakonnale viimastel valimistel oma hääle,» märgib Eesti Päevaleht.

«Tore, kui Kallasele meeldib tema praegune amet. Tore, kui välismeedia analüüs viitab, et tema maine Venemaad piiravate eetiliste standardite kehtestajana pole väga palju kannatada saanud. Ent selleks, et peaministriametis õige näoga jätkata, tuleb läbida puhastustuli, mille üks osa on ka tund-paar riigikogu komisjonide küsimustele vastamist,» leiab leht.

Õhtuleht kirjutab juhtkirjas «Pimeda ülbuse vitsad», et peaministri käitumist ei nimetada muud pidi, kui kasvavaks demokraatia kriisiks Eestis.

«Praegune Kallase stiil - keerutada, eitada ja põgeneda ning nii kriisi edasi toita - on ületamas Rubicot, kust seda enam lihtsa taandumisega ei ravi,» leiab leht.