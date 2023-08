Venemaaga äritsevaid ettevõtjaid kritiseerinud Lauri jäi istungist eemale

«Venemaal äritegemine muutus minu arvates eetiliseks küsimuseks juba alates sissetungist Gruusiasse. Järgnev on seda aspekti üksnes olulisemaks muutnud ning peale 23. veebruari 2022 on minu arvates Venes ja Venega äritegemine eetiliselt ülimalt taunitav tegu,» kirjutas Lauri eile. «Võib mõista, et äri ei saa päeva pealt kinni panna, kuid isegi mõned kuud on minu arvates selleks enam kui küll. Kõik järgnev, see on moraali- ja eetikalage,» lisas Lauri.