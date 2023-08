Kallas: Reformierakonnas ega koalitsioonipartnerites ei näe keegi põhjust, et ma peaksin vahetatud saama

«Mul ei olnud teadmist, et ta aitab Eesti ettevõttel Venemaal asju kokku pakkida,» rääkis Kallas skandaali algushetkeist. «Minu abikaasa lõpetas tegevuse Venemaal kuu aega pärast sõja algust. Mida nad tegid: nad aitasid ühte Eesti ettevõtet oma tegevust seal kokku pakkida. Veelkord - ma olen endiselt seisukohal, et on moraalselt vale tegutseda Venemaal, kui sõda käib ja see seisukoht pole muutunud,» jagas Kallas oma vaatenurka.

Kevadel uuendas peaminister muu hulgas oma NATO kõrgeima saladuse luba ja siis ei öelnud kaitsepolitsei talle võimalike seoste kohta midagi, sest midagi seadusevastast ei leitud: «Sest see pole Venemaaga seotud,» täpsustas Kallas Vikerraadiole, lisades, et Eesti ettevõte aitas Eesti ettevõtet.

«Nendele ettevõtetele, kes on oma tegevuse kokku pakkinud, tahan öelda suur aitäh! See on nõudnud suurt pingutust,» teatas Kallas raadio otsesaates.

Ajakirjanik uuris Oleg Ossinovski tänasele intervjuule viidates, et kas praeguse skandaali valguses normaliseeritakse ehk Eesti ettevõtete tegevust Venemaal.

«Reede oli mu abikaasale väga raske,» alustas Kallas oma vastuses. «Ta on aastatega ehitanud seda ettevõtet ja andis selle sisuliselt alla igasuguse osaluse omahinna ära, selleks, et oma tegudega näidata, et ta võtab vastutuse. Et öelda, et see on kuidagi normaliseeritud, on väga kaugele minek. Vastupidi, see on toonud tähelepanu alla, et üldrahvalik pahameel nende ettevõtjate suhtes teeb selle väga keeruliseks. Ma ütlesin ka, et tahetakse minu verd mitte tema. Tema seisukohast oli see, et ta on pannud minu surve alla asjadega, mille eest mina pole vastutanud,» loetles Kallas, lisades, et vastama peabki tema kui peaminister, mitte tema abikaasa, kes pole avaliku elu tegelane.

Kallas, kes on varem avaldanud lootust, et riigikogu teda umbusaldab, sõnas, et ta on suhelnud nii koalitsioonipartnerite kui ka erakonnakaaslastega: «Ei näe keegi põhjust, et ma peaksin kuidagi vahetatud saama.» Küll aga usub Reformierakonna juht, et reiting saab nüüd kindlasti pihta.