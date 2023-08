Reformierakonna reiting on hoolimata Kaja Kallase skandaali sattumisest veidi tõusnud.

Ühiskonnauuringute instituudi (ÜUI) tellitud ja Norstati tehtud traditsiooniline erakondade reitinguküsitlus näitab, et eelmisel nädalal tõusis Reformierakonna toetus 24,9 protsendile. Nädal varem oli see 24,4 protsenti. Üldplaanis on muutused muidugi minimaalsed.