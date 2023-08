Ettevõtja: katse vara päästa on arusaadav, aga see ei võta poolteist aastat

Finantsturgude spetsialist, Admiralsi omanik ja juht Aleksandr Tsihilov ütles, et kõigile ettevõtetele sobivat lahendust on raske leida, sest igaühel on oma eripärad ja otsuseid mõjutavad asjaolud. «Alati pole võimalik ühe hetkega raiuda läbi sidemed riigiga, kus ühel või teisel ettevõttel on taristu, palgatud personal, pikaajalised kohustused, tootmisvõimsused ja muu,» nentis Tsihilov. «Isegi kui tegevjuht peab eetilisest vaatepunktist lähtuvalt otstarbekaks katkestada viivitamatult tegevus probleemses riigis, ei pruugi ta olla ainus, kes ettevõttes otsuseid langetab. Äri Venemaal on palju keerulisem kui lihtsalt tohib või ei tohi.»