FOTOD ⟩ Politsei leidis Raplamaal Läti kodanikult ligi kilogrammi kokaiini

Kesk-Eesti politseijaoskonna menetlusgrupi juht Jaan Aas rääkis, et narkootikume vahendanud meheni viis Raplamaal Tallinna-Viljandi maantee ääres ühe mahajäetud kuuri juurest leitud kahtlane pakk.

Kuna aine kogus viitas, et see pakk ei olnud seal juhuslikult, jäi politsei piirkonda jälgima, et näha, kas keegi tuleb sellele järele.