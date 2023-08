Ligi: Kallase juhitava valitsuse kõigutamine on Kremli huvides

«Kui peaministri abikaasa äritegevust ei lekitanud Kreml, on see nende samasugune võimelünk kui õhutõrje auklikkus,» kirjutab Jürgen Ligi sotsiaalmeedias ja jätkab: «Aga Eesti riigi ja rahva peateemaks on see saanud siiski ja sedasorti kõike mattev poliitiline möll on olnud Kremli programmiline eesmärk ja töö läänes teemast sõltumata.»

Ligi rõhutab, et Eesti eksport Venemaale on sanktsioonide kiuste ka praegu pikaajalise keskmise lähedal ehk 10–15 protsendi kandis. «Nii et erakordne on ses kõlvatuses ja skandaalis ainult ühe veofirma vähemusosaluse perekondlik seos.»

Ligi sõnul Venemaa mõjutustegevus Läänes on seisnenud põhiliselt ebakindluse, umbusu ja viha külvamises ühiskondadesse. «Ikka lootuses saada meelepäraseid valitsusi ja järeleandmisi. Ettekäänded pole peaasi, eelmised olid vaktsiinid, piirangud, «politseiriik», energiahinnad, millest viimase kruvimist alustati aasta enne uut agressiooni ja lahutamatu osana kogu plaanist.»

Venemaa mõjutustegevuse tööriist on just ühiste sõnumite levitamine, toonitab Ligi. «Ka EKRE ilmselgelt Prigožiniga ei kohtunud ega pruukinud teadagi, et näpp on neile Kremlist peale pandud ametlikult. Nad lihtsalt sobisid ideaalselt oma profiililt ja tootsid ja toodavad samasuguseid mōtteid ja propageerisid ja propageerivad samasugust ühiskonnamudelit kui Venemaal. Pildid ja video kohtumistest kohalike Kremli-meelsete ullikestega ja vastastikusest truuduse vandumisest Tallinnas oli pigem tööõnnetus,» kirjutab Ligi.