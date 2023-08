VIDEOINTERVJUU ⟩ Võrklaev: Läänemets tahaks ilmselt palku tõsta, kuid seda me ei tee

Reformierakonda on viimasel ajal süüdistatud, et me iga uue mõttega katame nii-öelda järgmist mõtet ja ausalt, kui sellest loogikast lähtuda on minul see kõik juba sassi läinud, et millega me just kui mingit teemat katame, et kord automaksu ja kord midagi muud. Ei, rahandusminister võtab tõsiselt oma tööd ja olen pakkunud siis mitmeid ettepanekuid ka üle haldusalade. Ma olen teinud ettepaneku vaadata üle meie sõidukipargi kulud, eeskätt mootorsõidukimaksu valguses, et kui me ütleme avalikkusele, et vähendame sõidukiparki, siis peame me seda ise tegema. Kinnisvarakulude osas plaanin anda selged ülesanded, et muuta meie kinnisvara efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Palkade osas, me oleme nüüd koalitsioonis kokku leppinud, et avaliku sektori palgafondi me soovime neljaks aastaks külmutada, meil on kõrgemad riigiteenistujad, kellel tõuseb palk vaikimisi igal aastal ja sinna on seotud veel hulk ametnikke ehk, et kui me ühtedel külmutame ja siis sellel ametkonnal või kõrgematel riigiteenistujatel see suure hooga edasi läheb, tekib sinna ebavõrdne vahe, mida hiljem on raskem kinni püüda. Kokkuvõttes, kui meil on olnud keerulised ajad majanduses, riigirahanduses, kui erasektor tõmbab koomale palkadega, siis ma arvan on riigi poolt ka seda solidaarne teha. Kõrgematel riigiteenistujatel ei ole ma teinud ettepanekut, et kas palku kärpida või külmutada, vaid lihtsalt tõusunurka muuta, et sel aastal tõusevad palgad 14%, järgmisel 11%. Ma arvan, et midagi ei juhtu, kui see protsent kahega jagada, on see palgatõus jätkuvalt väga korralik.