Tsahkna skandaali sattunud peaministrist: Kallasel on vaja usaldus taastada

Sanktsioonide karmistamise küsimus on Eestis eriti päevakajaliseks muutunud seoses peaminister Kaja Kallase (RE) abikaasa Arvo Halliku Vene-suunalise äritegevusega. Halliku senise osalusega ettevõte Stark Logistics on aidanud aerosoolipurkide tootjal Metaprintil veel viimase ajani jätkata äritegevust Venemaal.

Nagu Postimees on varem kirjutanud, pandi märtsi lõpus aerosoolipurkide ja tinatatud toorpleki Venemaale viimine sanktsioonide alla, kuid Metaprint leidis tänu nn vahepealsele produktile võimaluse sanktsioonidest mööda vingerdada. Tegemist on moraalselt küsitava JOKK-skeemiga, mille kohta nendib näiteks maksu- ja tolliamet, et ainus toimiv lahendus saab olla totaalne kaubaembargo Venemaale.