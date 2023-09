Kallas selgitas parteikaaslastele skandaali tagamaid. «Ilmselgelt see niisama mööda ei lähe.»

«Tänase kogunemise mõte oli anda lihtsalt ülevaadet olukorrast, et kõik oleksid ühises infoväljas, kuna hästi palju infot on jooksnud erinevates meediakanalites nädala jooksul,» rääkis Reformierakonna fraktsiooni juht Erkki Keldo Postimehele.

Üleliia palju küsimusi Keldo sõnul erakonnakaaslastel üleval ei olnudki. «Kuna hästi-hästi palju infot on olnud, ebatäpsusi ka, siis lihtsalt soovitigi, et Kaja saaks rahulikult oma sõnadega selgitada ja et kõik saaks ühtmoodi aru ka siis, kui ajakirjanikud küsivad,» sõnas Keldo.