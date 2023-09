Ratta soetanut pahandas, et tooteinfos polnud tootjariigi kohta sõnagi, misjärel uuris ta veebis Skiwax Europe OÜ müüdavate kaubamärkide kohta lähemalt ning avastas, et lisaks lääne ja Hiina päritolu asjadele saab ettevõttelt osta ka Venemaal valmistatud suuski, saapaid, suusamäärdeid ja riideid.

Kuna Venemaa agressioon Ukraina vastu on saanud ka spordimaailmas palju tähelepanu, on Skiwax näinud selle tegevjuhi Dmitri Levšunovi sõnul sõja algusest peale palju vaeva, et pakutavate toodete hulgast ei leiaks lõpuks enam üldse Vene päritolu kaupa.