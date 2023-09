VIDEO ⟩ Kaja Kallasel olid laenulepingu asemel kaasas Mart Helme tsitaadid

«Mis see etteheide on? Te tahate teada, millest mina enda abikaasaga suhtlen? Milles te mind süüdistate? Kui kaugele see läheb?» Just niimoodi vastas Kallas korruptsioonivastase erikomisjoni liikmete küsimustele. Kõik liikmed, välja arvatud Valdo Randpere (RE), rõhutasid aga, et tegemist ei ole süüdistuste, vaid asjaolude selgitamisega.