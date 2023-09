Päevalehtede juhtkirjad: Kaja Kallas ei saa aru olukorra tõsidusest

Postimees kirjutab oma juhtkirjas «Kaja Kallase küünlapäev», et korruptsioonivastase erikomisjoni istungil ei saadud teada peaaegu mitte midagi uut.

«Komisjoni istung möödus üks-kaks-kolm Uduvere moodi, kuid arvestades osalejate tunnitasusid, on tegemist maksumaksjale üpriski kuluka naljaga. Kaja Kallase sõnul on ta varasemas elus olnud hea jurist, kes teenis palju. Seda enam oli kummaline näha, et Kallas ei olnud komisjoni koosolekuks üldse valmistunud: puudusid märkmed, dokumendid ning ka oma laenuinfot hakkas ta otsima mobiiltelefonist käigu pealt, mis lõppes kurva tõdemusega, et vanemat informatsiooni ei ole võimalik sealt kätte saada. Head juristid nii ei tee,» tõdes leht.

Postimees märkis, et Kaja Kallas jättis taas kasutamata võimaluse anda avalikkusele veenvaid ja ammendavaid vastuseid. «Ma ei saa teie küsimusest aru,» kurtis peaminister. «Ta nurises, et on olnud avatud ja läbipaistev (toortõlge ingliskeelsest sõnast transparent), kuid ta on saanud õppetunni, et mida avatum ta on, seda rohkem küsimusi tekib. Kas Kaja Kallas ei saa tõesti aru? Komisjoni liikmete ründamine, suletud kehakeelena rinnal ristatud käed ning jätkuv häma ei olnud näide avatusest. Asi pole liikmete isikutes, kellest mõni võib peaministrile olla ebasümpaatne. Antud juhul esitasid küsimusi rahvasaadikud, rahva saadikud sõna otseses mõttes. Ja rahval on õigus teada,» märkis Postimees.