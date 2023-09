Teie ei toetanud meid, meie ei toeta teid: EKRE ei liitu Kõlvarti umbusaldamisega

«Neil oli vaja võtta poliitilisi poose ja hakata mõjutama laupäeval toimuvaid Keskerakonna esimehe valimisi. EKRE fraktsioon otsis kompromissi, kuid seda meile ei pakutud. Linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldamisel EKRE fraktsioon ei osale, kuna leiame, et Euroopa rohelise pealinna kaoses on vastutav selle valdkonna abilinnapea Vladimir Svet,» teatas Kallas pressiteates.

«Abilinnapea on teinud juhtimisvigu, mis tulenevad ebapiisavatest analüüsidest ja ebaotstarbekast eelarvekasutusest, mis on pealinnale toonud kaasa pikkade tagajärgedega kahjud. Ühtlasi on tema möödalaskmised toimunud eirates avalikku arvamust ja minnes mööda kaasamise headest tavadest,» ütles Kallas ja lisas, et EKRE lootis opositsiooni mõistmisele ning hääli loodeti ka koalitsioonist.