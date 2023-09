«Kui erakond on tõepoolest kolme-nelja aasta pärast nii tugev, et meil on saavutatud esikoht poliitikas ja mina jätkuvalt olen erakonna esimees, siis ma vastutusest ei loobu,» ütles Kõlvart täna õhtul Kanal 2 eetris olnud telesaates «Täistund».