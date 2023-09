Ilmar Raag ⟩ Kallas ei ole suutnud sõnastada moraalset seisukohavõttu skandaali põhiküsimuses

Ilmselt on paratamatu, et iga lahenduseta jääva skandaali puhul toimub probleemi hägustumine süüdistustesse, mis kõik kaugenevad esialgsest teemast. Seda võib lugeda ka õngitsemiseks opositsiooni poolt, keda näib kannustavat peamiselt poliittehnoloogiline motivatsioon. Ühest küljest uute teemade lisandumine justkui suurendab survet ja opositsiooni baasi, aga teisest küljest tugevdab see kõik reformi pooldajate veendumust, et käib lihtsalt politikaanlik madin. Ja see annab lisaargumendi, et «panna tuima».

Kaja Kallas ütleb korduvalt, et ta ei saa aru, milles teda süüdistatakse. Süüdistuse teravik ongi tihti sõnastamata. Aga kõik on tegelikult lihtne ja universaalne. JOKK-skeemide puhul – nii nagu sellise äri tegemine, mis ei ole sanktsioonide all ja kus äri esimeses ringis ei ole vene partnereid – on kõige olulisemaks komponendiks moraalne seisukohavõtt. Ja just selle nõrkus on see, mida Kajale ette heita.