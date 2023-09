VIDEO ⟩ Kallas kavatseb sügisel taas erakonna juhiks kandideerida

«Juhatus toetab minu jätkamist peaministrina,» kinnitas Kallas Postimehele ja ERRile. «Loomulikult on see skandaal põhjustanud paljudele meelehärmi. Arutasime seda olukorda, sain vastata küsimustele, aga juhatus toetab minu jätkamist peaministrina.»

Mis küsimusi Kallaselt küsiti, kui ta on juba korduvalt saanud erakonnakaaslastele olukorda selgitada? «Eks põhiline etteheide on väga palju see, et mu kommunikatsioon on halb. Ma üritan seda kommunikatsiooni parandada, et tõesti paremini esineda,» ütles Kallas.