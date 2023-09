«Kallas rõhutab viimasel ajal, et kui mitte mina, siis tuleb EKREIKE. See on huvitav, kuidas proovitakse sellega manipuleerida. Seda on rõhutanud nii Urmas Reinsalu (Isamaa) kui Martin Helme (EKRE), et tegelikult jääb valitsuskoalitsioon ka Kallase tagasiastumisel samaks. Probleemne on nende hinnangul peaminister ise, sest ta ei anna selgeid vastuseid. Ja siinkohal tuleks rääkida ka sellest, mida president Karis juba ütles: et mainekahju ei ole ainult riigisisene,» rääkis Ladõnskaja-Kubits.