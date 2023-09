VIDEO JA BLOGI ⟩ Keskerakond valis uueks esimeheks Mihhail Kõlvarti

«Ma tänan Jüri Ratast selle töö eest, mida ta on teinud Keskerakonna esimehena. Tänan Tanel Kiike, kellega koos töötame edasi tugevama Keskerakonna nimel. Tänan kõiki keskerakondlasi, kes hoolivad Eestist ja meie erakonnast,» ütles Kõlvart. «Need valimised olid tunduvalt keerulisemad kui tavaline valimiskampaania. Ja ma tunnen, et edaspidi pean rohkem pingutama, et meie sisemised diskussioonid oleksid konstruktiivsemad ja sisukamad. Peame püüdlema selle poole, et ründame üksteist vähem, rohkem keskendume sellele, mis meid liidab.»

Kõlvart rääkis, et kampaania ajal on palju küsitud, milline näeb välja tema juhitud Keskerakond. «Ei ole olemas Mihhaili, Taneli või Jaanuse Keskerakonda. On olemas ainult üks Keskerakond – Eesti Keskerakond, kogu oma keerukuses ja mitmekesisuses. Iga keskerakondlase erakond,» rõhutas ta. «Eesti riik vajab Keskerakonda, sest ainult meie saame pakkuda alternatiivi praegusele valitsuskursile. Just meie peame seisma hooliva ja solidaarse ühiskonna eest. Me peame lõpetama vastandumise ühiskonnas ja tekitama kõikides eestimaalastes arusaama, et iga meie inimene on vajalik ning see riik on nende jaoks ja nende oma.»