Hussar: Kõlvarti valimine tähendab tagasipöördumist Savisaare pärandi juurde

«Mihhail Kõlvarti valimine Keskerakonna esimeheks tähendab üheselt tagasipöördumist Edgar Savisaare pärandi juurde. Võimuvõitlus Keskerakonna kontrollimise üle on juba praeguseks erakonna sisemiselt lõhestanud,» märkis Hussar.

«Tänane valik määrab selgelt ära Keskerakonna elektoraadi ja koos sellega sisepoliitilise saatuse kogu nähtavaks tulevikuks. On selge, et Kõlvartil pole asja vabariigi valitsusse, on selge, et temast ei saa kunagi valitsusjuhti. See olukord tähendab naasmist Savisaare-aegse Keskerakonna poliitilise isolatsiooni ajastu juurde,» lisas Eesti 200 esimees.

«Uus juht ei ole ka erakonna ühendaja, ta on selgelt ühe rühma eestkõneleja, mida ta näitas ka täna, rääkides enda erakonna ja avalikkusega vene keeles. Lisaks näeme kindlasti lahkumas mitmed pikaajalisi poliitikuid ning Keskerakonnast saab üheselt suur konservatiivne venekeelne munitsipaalerakond. Ilmselgelt on Kõlvarti esimene suur eesmärk hoida ka edaspidi Tallinn enda käes, suhtumine, et riik tehku oma asja, meie käes on all-linn, ei kao kuskile,» ütles ta.

«Kõlvarti võimuletulek annab Eesti 200-le hoogu seista veelgi tugevamalt eestikeelse hariduse ja ühtse Eesti kooli eest. Kuigi kongress toimus ja uus juht on valitud, tähendab see lootuse kadumist ja Keskerakonna langemist tagasi sügavale minevikku. Täieliku veendumuse selleks annab ja Keskerakonna uue juhatuse koosseis, kus Kõlvartil on veenev ülekaal,» lõpetas Hussar.