Reinsalu: kui Kallas astub tagasi, lõpetame obstruktsiooni

«Minu sõnum on üks Isamaa poolt vaadates: meie väljendame protesti selle suhtes, et Kaja Kallas ei ole siiani oma ametit maha pannud. Mitte üheski riigis ei jätaks parlament protestimata, kui nende riigi liider ajab sõja ajal pereäri vaenlasega. Kahju, et peaminister ise ja teda ümbritsev poliitiline liit ei ole jõudnud sellele arusaamisele. Kallase jätkamine ei ole kohane, ei vasta Eesti huvidele Eesti sees ega väljaspool,» lausus Reinsalu Postimehele.

Reinsalu kinnitas, et kui Kallas astuks tagasi, lõpetaks Isamaa obstruktsiooni. «Ma otsisin [obstruktsioonile] lahendust ka augustikuus, enne kui Kaja Kallase ümber skandaal lahvatas. Ma tegin ettepaneku kõigile erakondade esimeestele kohtuda,» rääkis Reinsalu ning lisas, et just Kallas oli selleks soovi avaldanud. «Ta põgeneb erakonnajuhtide arutelu eest. Mis see tähendab – ta põgeneb Eestis demokraatia eest.»