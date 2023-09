Karilaid: minu mõtteviisi vastasseis Kõlvartiga oli väga suur

Kõigepealt tuleb teha järeldused sellest, et miks nii läks. Kuna lõplikku teadmist veel pole, siis mul on näiteks oma mõttekaaslastega sellel nädalal mitu kokkusaamist. Eks see sõltub väga palju nüüd uuest erakonna juhtkonnast – Kõlvartist ja tema aseesimeestest. Kuidas nad seda olukorda siis kujundavad, milline see poliitiline käekiri on. Minu mõtteviisi vastasseis Kõlvartiga oli väga suur. Loomulikult ma lootsin viimase hetkeni, et ta saab aru, et valimiskampaanias välja toodud argumendid sunnivad teda loobuma sellest ja annab võimaluse Tanel Kiigele, aga tundub, et see kriitika ja need argumendid, mida talle osundati, kohale ei jõudnud. Mida nüüd sellega peale hakata, kuidas Keskerakond ühtseks poliitiliseks löögirusikaks kujundada, täna hetkel ma ei oska vastata sellele. Poliitikas peab olema see väärtusruum – kes erakonda juhivad, see peab sobima kogu meeskonnale. Ma olen ka öelnud välja, et mul on vaja natuke aega, et oma mõttekaaslastega läbi rääkida. Erakonna juhatusse tuli väga suur mandaat – üle 400 hääle ja mul on mõttekaaslasi ja kolleege kõikides Eesti maakondades. Enne, kui ma teen lõplikke järeldusi, pean nendega rääkima.