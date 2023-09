Järgmised kolm ja pool aastat Keskerakonnal valitsusse asja pole

Oma pühapäevases kongressikõnes Kõlvart sellele ka viitas. Kui lisada siia valimistulemus, saali meeleolud ja üldine keskerakondlaste hoiak, on see veelgi klaarim.

See pole sajaprotsendilise kindlusega ennustus, sest olud ja võimalused võivad muutuda, küll aga võib päris kindlalt öelda, et Kõlvarti latt ja hind, millelt ta üldse kaaluks mingit valitsuskombinatsiooni, on hoopis kõrgemal. Kui Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liikmetele on opositsioonis istumine tüütu ja tulemusteta, siis Kõlvarti jaoks pole see üldse nii hirmus probleem. Tallinna linnapea ja nüüdsest ka parteijuhina on niigi piisavalt tegemist.