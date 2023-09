Kaja Kallas: andsin Novaria Consultile laenu juba jaanuari alguses

«Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni mõnes liikmes on küsimusi tekitanud see, et laenulepingul on digiallkiri hilisem kui lepingus endas kirjas. Soovitan alati neid küsimusi küsida minult otse, mitte meedia vahendusel,» kirjutas Kallas sotsiaalmeediasse. Tema sõnul on sellele lihtne ja argine selgitus.