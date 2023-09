Peaministri abikaasa äritegevuse uurimiseks uut komisjoni ei moodustata

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) sõnul leidis komisjoni enamus, et saadikute küsimusi saavad arutada riigikogus juba moodustatud komisjonid, millest osa on seda juba ka teinud, ning eraldi uurimiskomisjoni ei ole vaja selleks luua.

«Küsimused, mida algatajad soovivad uurimiskomisjonis selgitada, on praeguseks juba vastuse saanud. Kindlasti on võimalik vastused saada ka uutele küsimustele, kui need peaksid tekkima. Dubleeriva komisjoni loomine tähendaks riigikogu tööaja ja maksumaksja raha ebamõistlikku kasutamist,» ütles ta.

Põhiseaduskomisjoni liige Helir-Valdor Seeder (Isamaa) ütles, et viimastel nädalatel, kui peaministri abikaasa äride teema on käsitlemist leidnud, on küsimusi vaid juurde tekkinud, samas kui parlamendis on vastuste otsimine erinevate komisjonide vahel killustatud.