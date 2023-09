Katri Raik: Kõlvarti nimetatud põhjused mu tagandamiseks on naeruväärsed, ta ei tunne linna

Kõlvart tunnistas saatejuhi küsimustele vastates, et on suhelnud omavahel konfliktis Narva keskerakondlastega, et suunata neid moodustama ühist koalitsiooni.

Keskerakonna Narva juhtfiguur ja endine Yana Toomi nõunik Aleksei Jevgrafov ütles esmaspäeval Katri Raiki umbusaldusavaldust üle andes, et keskerakondlasi häirib linnapea tahtmatus seista Eesti okupeerimisel osalenud punaarmeelastele pühendatud tänavanimetuste asendamise vastu, mida otsustas regionaalminister seaduse alusel. Jevgrafovi arvates on nendel tänavanimedel narvakate jaoks suur tähendus.

Kõlvarti sõnul on ka teisi argumente. «Esiteks ei olnud koostööd, usaldust, linnavalitsuse eelnõud ja dokumendid saabusid volikokku kaks tundi enne istungit. Ma ei kujuta endale ette, kui Tallinnas selline asi toimuks, mida keegi ütleks minu kohta. Suurte objektide ehitus venis. Ma arvan, et siin on piisavalt argumente selleks, et mõlemas fraktsioonis võiks tekkida soov umbusaldada,» rääkis Kõlvart, viidates kahe keskerakondliku taustaga faktsioonile, mis nüüd on moodustanud linnavolikogu enamusega uut fraktsiooni Narva.

Katri Raik: süüdistused on piinlikud ja naljakad

Narva linnapea, keda ootab 16. septembril tõenäoliselt tagasiastumine pärast umbusalduse üle otsustava linnavolikogu istungit, kirjutas vastuseks Kõlvartile oma Facebooki lehel, et alanud on võimumäng ning poriga saavad pihta kõik.

«Aga mõned süüdistused on piinlikud või isegi naljakad. Aga ju ei ole Tallinna linnapeal olnud mahti piirilinnas ringi jalutada. Linna välisilme on viimastel aastatel märkimisväärselt muutunud. Seega on suured projektid hoopis lõpetatud. Tasub tulla meie siledatele kesklinna tänavatele (on ka teistsuguseid tänavaid), lõpetatud promenaadile, imetleda kerkivaid või äsjavalminud koolihooneid ja raekoda», vastas Katri Raik.

Ta meenutas, et Kõlvarti juhitud pealinnas on teedeehitusega suuremaid muresid.