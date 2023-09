NARVALASTE PÖÖRDUMINE ⟩ Katri Raigi tagandamine on vastutustundetu, isiklikud solvumised ei tohi kaaluda üles Narva huvisid

On tehtud vigu. Kuid tuleb osata näha puude taga metsa. Peamine, millega ligi veerand sajandit tagasi Tartust meie linna tulnud Katri narvalasi inspireerib, on tema siiras püüdlus selle poole, et Narva realiseeriks kogu oma potentsiaali mitte ainult kui suuruselt kolmas Eesti linn, vaid ka kui Euroopa Liidu piiril asuv Euroopa linn. Kõige olulisem on tema valitud liikumissuund, millele Katri jääb truuks, tema keskendumine tulevikule, usk edusse ja arengusse kaasaegses, keerulises, mitmekesises maailmas, mis on täis võimalusi, mida ei tohiks kasutamata jätta. Oluline on see, et ta on sellel teel juba palju saavutanud ja teeb praegu palju Narva arengu heaks, paljud projektid on valmimisjärgus.