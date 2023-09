Valitsuse eelarvekõneluste teisel päeval sõnas siseminister Lauri Läänemets (SDE) Delfile, et lahenduste kokkuleppimisest on asi kaugel, kuid on selge, et maksutemaatika on laual. Peaminister Kaja Kallas (RE) Postimehele seda selgesõnaliselt ei kinnitanud, küll aga ütles ta, et nad püüavad teha otsuseid, mis kõige vähem haiget teevad.