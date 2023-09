GALERII ⟩ Esmaspäevased rahajutud: tulised eelarveläbirääkimised jätkuvad Toompeal

Reede õhtul rääkis peaminister Kaja Kallas (RE) Postimehele, et valitsusliit läks aruteludele sõpradena. «Oli pigem nii, et pakkusime erinevaid ideid – mitte vaid meie, vaid kõik partnerid. Arutasime erinevaid ideid, millest mõned lähevad käiku, mõned ei lähe. Muidugi – me oleme erinevad poliitilised erakonnad ja seetõttu on meil tugevamad vaated erinevates asjades ja me vaidlemegi. Arvan, et see on eluterve, aga see on raske muidugi,» selgitas Kallas.