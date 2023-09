Narva uueks linnapeaks võib saada Jaan Toots

Möödunud pühapäeval käisid Narvas Keskerakonna vastne esimees Mihhail Kõlvart ning kaks tema asetäitjat, Lauri Laats ja Jaan Toots. Tootsist on juba 2022. aastast räägitud kui uuest võimalikust Narva linnapeast, vaatamata sellele, et ta on pärit Tartust.