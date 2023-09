Varek ütleb, et Vene valijale suunatud signaalid on segased ja ta jälgib huviga, millised need sõnumid tulevad. «Kui tuua võrdlus varasemast, siis püüdis varem erakonna esimees reljeefsemaid ütluseid siluda või öelda, et see on kellegi isiklik seisukoht,» ütles Varek.