Kuidas saavad riigikogulased hääletada riigieelarve poolt, kus on 400-miljoninile tühirida? «Meil on kaks asja: riigieelarve ja riigieelarve strateegia. Viimases on meil sisustamata tulusid, kuid see on alles 2025. aastal,» vastas peaminister.