Valimiskomisjon ei pea m-hääletamise kasutuselevõttu veel võimalikuks

Valimiskomisjon tõi oma arvamuses justiitsministeeriumile välja ka, et rakenduste kasutusele võtmisega tuleb igakülgselt hinnata ka selle kooskõla Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusega. Rakenduste poe haldajal on võimalik saada teada, milline kasutaja on valijarakenduse oma nutiseadmesse alla laadinud. Mitteametlike rakenduste olemasolu ja nende kasutamine on täiendav turvarisk valijale ja tema andmetele.

Selguse tooks avatud debatt

Ka ei lahenda see riigikohtu poolt tõstatatud probleemi, et liiga suur hulk valimiste korraldamise nõudeid on kehtestatud seadusest alamalseisvate aktidega. «Nende viimine valimiskomisjoni juurest valitsuse juurde otsustamiseks seda ei muuda. Valimiskomisjon on samamoodi riigikogust madalama tasandi otsustuskogu, nagu ka valitsus. Erinevus valitsuse ja valimiskomisjoni puhul on eelkõige see, et valimiskomisjon on kokku pandud poliitiliselt sõltumatul viisil,» sõnas Kask.