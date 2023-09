VIDEO ⟩ Reinsalu: rahulolematust on lisaks Keskerakonnale ka sotside ja Eesti 200 ridades

Küsimusele mis võiks olla Isamaa ja Keskerakonna ühisosa, mille tõttu valisid endised keskid uueks koduerakonnaks just Reinsalu erakonna, pakkus ta, et põhjus võib peituda väärtusvalikutes. «Eks see raske hetk oli ju Keskerakonna kongressil, kus uus suund valiti ja see pole inimestele vastuvõetav. Need on olnud rasked otsused inimestele, kes on olnud pikaajaliselt olnud ühe erakonna poliitikas ja ma arvan, et need on olnud õiged otsused, sest Isamaa peab olema ja on mõistlikele inimestele positiivne alternatiiv tänasele valitsusele,» rääkis Reinsalu, lisades, et tänast poliitilist seisu ei saa taandada EKRE ja Reformierakonna kahevõitluseks.