INTERVJUU ⟩ Reinsalu: tahame lõhkuda EKRE-Reformierakonna paari, Kõlvart on aga oht

Erakond Isamaa on viimasel ajal paistnud silma Keskerakonna uue esimehe Mihhail Kõlvartiga rahulolematute tipp-poliitikute oma ridadesse meelitamisega. Kiiresti paranenud on ka erakonna kaua madalseisus püsinud toetusnäitajad. Isamaa esimees Urmas Reinsalu arvab, et Eesti poliitikas on toimumas suur valijate ümberjaotamine, ta näeb ohtu selles, et Mihhail Kõlvartil (KE) on tehnilisi võimeid saada peaministriks.