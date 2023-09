Ratas: madalapalgaline kaotab tasulise bussisõiduga ühe kuu teenistuse

«Eeldusel, et pilet kehtib poolteist tundi, kulub tööinimesel bussisõidule ühes kuus üle 60 euro, mis teeb aastas rohkem kui 700 eurot. Käesoleval aastal on miinimumpalk Eestis 725 eurot ja see tähendab, et väiksema teenistusega inimesed loovutavad aastas ühe kuu palga bussipiletitele,» lausus Jüri Ratas. «Tasuta ühistransport on end õigustanud. Sõitude arv kasvas tänavu esimeses kvartalis 21 protsenti ehk 4,9 miljonilt sõidult möödunud aasta esimesel kolmel kuul 5,9 miljoni sõiduni tänavu samal perioodil. Kokku oli 2022. aastal 22,2 miljonit ühistranspordiga sõitu.»

«Tasuta ühistranspordi kaotamine on suur viga, sest see täidab kaht suurt eesmärki. Tänases olukorras, kus Eesti majandus on langenud kuus kvartalit järjest ja inimeste ostujõud väheneb, on tasuta bussisõit oluline teenus inimestele, et saada liikuma. Teiseks on tasuta ühistransport keskkonnasõbralik lahendus, mis aitab täita Eesti kliimaeesmärke,» rääkis Ratas.

Ratase sõnul ei ole võimalik piletitulust laekuva mõne miljoni euroga liinivõrku paremaks teha, sest juba käesoleval aastal on puudu paarkümmend miljonit eurot. «Sotside juht Lauri Läänemets on lubanud, et piletihinna kehtestamisel paraneb ühistranspordi kvaliteet ja kättesaadavus. Arvan, et tegemist on järjekordse, selle valitsuse puhul nii iseloomulikuks saanud valega,» nentis ta.

Tallinna linnavolikogusse kuuluv Ratas kinnitas, et pealinnas tasuta ühistransport jätkub.