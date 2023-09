Keskerakondlane Oudekki Loone: mõni eestlane on Eesti demokraatiale suurem oht kui Putin

Loone kirjutas sotsiaalmeedia platvormil X (endise nimega Twitter) septembri keskpaigas järgmist: «Eestlased, kes agiteerivad, et siinsetelt venelastelt õigused ära võtta, nad maalt välja saata jne, kui nood ei vasta nõudele x, y, z, on Eesti demokraatlikule ja vabale riigile suurem oht kui Putin või ükskõik milline Venemaa valitsus kokku kunagi saaksid olla.»

Üks Xi kasutajatest tahtis saada selle postituse peale selgitust. «Eestlased, kes toetavad ELi poolt kokku lepitud sanktsioonide rakendamist (sh autode sissesõidukeeld ja nõue need ümber registreerida) on hullemad demokraatia vaenlased kui Putin, kelle väed Ukrainas tapavad, röövivad ja vägistavad?» küsis kasutaja täpsustuseks.

«Kui Eesti kodanikud otsustavad, et mõned inimesed, kes meie seas elavad, on põhimõtteliselt vähem väärtuslikud, siis oleme oma vabaduse ise aknast välja visanud – ja selle taastamine on palju raskem, kui see on ükskõik millise suvalise välismõju toimel tekkinud muutuste pärast,» arvab ta.